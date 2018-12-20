Otomobil Dereye Uçtu

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kahramanmaraş-Andırın karayolunun 35'nci kilometresi Karbasan mevkisinde meydana gelen kazara, Mehmet Deniz'in kullandığı 01 YG 808 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonrası sürücü Mehmet Deniz ile yanında bulunan Rukiye Kuşçu ve Meltem Kuşçu otomobilden çıkartıldı.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaya Geçidinden Karşıya Geçmeye Çalışan Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı

Beşiktaş'ta Bir Fitness Hocası 'Sessiz Ol' Diyen Kadını Boğazını Keserek Öldürdü