Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu

Otomobil Dereye Uçtu

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Andırın karayolunun 35'nci kilometresi Karbasan mevkisinde meydana gelen kazara, Mehmet Deniz'in kullandığı 01 YG 808 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonrası sürücü Mehmet Deniz ile yanında bulunan Rukiye Kuşçu ve Meltem Kuşçu otomobilden çıkartıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:25 Kaynak: İHA

Andırın, Mehmet Deniz, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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