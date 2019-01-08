Otomobil Dereye Uçtu: 2'si Çocuk 4 Ölü

Otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dereye uçan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dereye uçan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aslan idaresindeki otomobil, sürücünün buzlanmadan dolayı kontrolünü kaybetmesi sonucu Ortaca Köprüsü'nden dereye uçtu. Sabah saatlerinde derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, deredeki otomobili vinç yardımıyla çıkardı. Otomobilde sürücü Aslan ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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