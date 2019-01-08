Otomobil Dereye Uçtu: 2'si Çocuk 4 Ölü
27 dakika önce
Otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dereye uçan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dereye uçan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aslan idaresindeki otomobil, sürücünün buzlanmadan dolayı kontrolünü kaybetmesi sonucu Ortaca Köprüsü'nden dereye uçtu. Sabah saatlerinde derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, deredeki otomobili vinç yardımıyla çıkardı. Otomobilde sürücü Aslan ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:50 Kaynak: İHA
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