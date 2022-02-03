Üye Girişi
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

03.02.2022 17:42
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Gediz- Uşak yolu sanayi çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kurt idaresinde 43 LH 868 plakalı araç sanayi kavşağındaki araca yol vermek istediği sırada yol kenarında bulunan drenaj kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza mahalline polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan araçta yaralı olarak bulunan Ramazan Kurt ve eşi Dilek Kurt araçtan çıkarılarak ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

YORUMLAR
500

Ramazan Kurt, Tragger, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
17:16 Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
17:03 Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement