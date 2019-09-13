Son Dakika Haberleri: Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
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Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

29 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gümeli beldesi Şehit Aydın Caddesi mevkisinde Şenol K. yönetimindeki 67 YF 252 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Otomobilde bulunan sürücü Şenol K ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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