Son Dakika Haberleri: Otomobil dereye uçtu, 3 kişi yaralandı
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Otomobil dereye uçtu, 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir araç dereye uçtu.

Otomobil dereye uçtu, 3 kişi yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir araç dereye uçtu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Narlıkaya yolun 15. kilometresi Topaç kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B. (63) idaresindeki 63 N 0108 plakalı aracın seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolünü yitiren araç kenarındaki dereye uçtu, kazanın ardından Selahattin B. ve Hüseyin B. araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı fark eden diğer araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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