Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Karabük
'ün Yenice
ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Yenice ilçesinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbar üzerine Karabük UMKE, 112, AFAD
ve itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bölgede geniş çaplı çalışma sürüyor.
(Dilek Kocabaş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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