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Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

11 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.

Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Otomobildekiler ölümden dönerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi Ekrem Günay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sezgin A., idaresindeki otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybeden sürücü bariyerleri yıkarak cadde kenarından geçen dereye uçup ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Sezgin A. ve araçta yolcu olarak bulunan Fatih G. ile Gülçin A.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
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