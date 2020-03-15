Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

7 saat önce

Otomobil dereye uçtu: 3 yaralıDÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Döndü Bulut yönetimindeki 81 DE 151 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Karaca Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü Döndü Bulut ile yanındaki Selma Bulut ve Esma Bulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Hamidiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:50 Kaynak: DHA
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