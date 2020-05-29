Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da kontrolden çıkan otomobil dereye düştü, kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA