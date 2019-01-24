Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu: 4 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Dereye Uçtu: 4 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metreden dereye uçtu.

Otomobil Dereye Uçtu: 4 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı gören sürücüler, araçlarını durdurarak, yardıma koşarken, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla suya gömülen otomobilde bulunanları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Satılmış ile eşi Emine (65), gelinleri Sevgi (32) ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Ali Kocabaş (4) ise ağır yaralı olarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Yenice, Kocabaş, Karabük, 3. Sayfa
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