Otomobil Dereye Uçtu: 5 Ölü
32 dakika önce
Tekirdağ'da dereye uçan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'da dereye uçan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre kaza, Tekirdağ- Hayrabolu
karayolu Ortaca
Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aslan
(42) idaresindeki 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücünün buzlanmadan dolayı kontrolünü kaybetmesi sonucu Ortaca Köprüsü'nden dereye uçtu. Sabah
saatlerinde derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, deredeki aracı vinç yardımıyla çıkardı. Otomobilde sürücü Aslan ile bir kadın ve 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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