Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı

Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobil dereye uçarken, 5 kişi yaralandı.

Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobil dereye uçarken, 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara yolunun Kınık mevkiinde meydana geldi. Yargan G. idaresindeki 26 E 8769 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki dereye uçarak ters vaziyette durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Müjdat T, Elif Liya T, Kayna T. ve Hülya T. yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla dereden çıkartılarak otoparka götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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