Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobil dereye uçarken, 5 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde takla atan otomobil dereye uçarken, 5 kişi yaralandı.
Kaza Bursa- Ankara
yolunun Kınık
mevkiinde meydana geldi. Yargan G. idaresindeki 26 E 8769 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki dereye uçarak ters vaziyette durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Müjdat T, Elif Liya
T, Kayna T. ve Hülya T. yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla dereden çıkartılarak otoparka götürüldü. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Resmen Kuruldu
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı