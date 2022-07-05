Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2)

05.07.2022 19:10
Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDIOrdu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde Sivil Savunma Köprüsü'nde meydana gelen ve Akılay Cansu Yılmaz'ın (28) hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hadi Temel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde Sivil Savunma Köprüsü'nde meydana gelen ve Akılay Cansu Yılmaz'ın (28) hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hadi Temel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen Temel, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Murat KIRLAK/ORDU,


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Cansu Yılmaz, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:16:54. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement