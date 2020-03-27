Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu - Son Dakika

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Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolda ilerleyen deve sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 deve telef oldu.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolda ilerleyen deve sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 deve telef oldu.
Edilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Viranşehir - Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolda ilerleyen deve sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 4 deve yola savrularak telef oldu. Bir süre trafiğe kapanan yol, telef olan develerin ve hurdaya dönen otomobilin yoldan alınması ile trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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