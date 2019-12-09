Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adem Mutlu (65) idaresindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Paşabağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada otomobildeki sürücünün eşi Fatma Mutlu (65) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Adem Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatma Mutlu'nun cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adem Mutlu, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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