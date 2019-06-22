Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
45 dakika önce
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:04 Kaynak: AA
'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, Konya- Beyşehir
kara yolunun Kızılören
mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Fatih Han
Kızıldağ (16) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Hatice Kamaşık (56), Zeynep Ceylan
(72) ve Ayşe Kızıldağ (43) kentteki hastanelere kaldırıldı.
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