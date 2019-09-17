Otomobil devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra İlçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra İlçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ufuk Erken idaresindeki 34 GFC 70 plakalı otomobil, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Erken ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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