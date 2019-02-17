Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Sivas
1 saat önce
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas
'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Muammer Çelik (64) yönetimindeki 58 DR 636 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ
Caddesi'nde refüj kaldırımına çarparak yol ortasına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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