Son Dakika Haberleri: Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Sivas

Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Sivas

1 saat önce

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Muammer Çelik (64) yönetimindeki 58 DR 636 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde refüj kaldırımına çarparak yol ortasına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Muammer Çelik , Sivas, Güncel
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