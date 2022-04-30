Otomobil devrildi, 2 kişi ölümden döndü - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi, 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Ankara- İzmir E96 karayolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.G.(67) sevk ve idaresindeki 35 CCF 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yolcu C.G.(36) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA