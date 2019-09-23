Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2)
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Otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2)

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2)

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:19 Kaynak: AA
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