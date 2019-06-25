Otomobil devrildi: 2 yaralı
38 dakika önce
Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:45 Kaynak: AA
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Merkez Battalgazi
ilçesi Çınar
Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 HD 262 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Bahar. D. ve Alparslan D. yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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