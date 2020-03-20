Otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alper D. idaresindeki 46 ACH 132 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Salman Zulkadiroğlu Bulvarı üzerinde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan Hasan Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri yola saçıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bölgede temizlik yapıldı.

Otomobil devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:03 Kaynak: AA

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