Otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Rukiye B. idaresindeki 63 ABC 792 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Asiye B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA