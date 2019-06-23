Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi: 3 ölü
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Otomobil devrildi: 3 ölü

1 saat önce

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok (90) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Safire İlhan (65) ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil devrildi: 3 ölü
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Sultanhanı, Konya, Aksaray, Güncel
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