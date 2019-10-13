Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Abdulkadir Özer idaresindeki 41 ADG 040 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Naime ve Rafet Özer hayatını kaybetti, yaralanan Betül Özer ile Fehime Karakoç Gerede Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu arada, ikaz sesinin duyulmaması için emniyet kemerinin sürücünün arkasından bağlanarak sabitlenmiş olması dikkati çekti.

Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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