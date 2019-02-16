Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
30 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil devrildi.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 27 ACJ 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zeynep ve Esra A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:35 Kaynak: İHA
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