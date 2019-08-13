Otomobil devrildi: 3 yaralı

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah K'nin kullandığı 67 AJ 763 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesi Kesercioğlu mevkisinde kontrolden çıkarak tali yola devrildi.

Kazada, sürücü ile Safine K. ve Sakine K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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