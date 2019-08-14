Otomobil devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:34 Kaynak: AA
Osman Tatar (40) yönetimindeki 63 NR 262 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 13'üncü kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Necibe Tatar (46) ve Medine Tatar (9) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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