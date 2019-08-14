Otomobil devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Osman Tatar (40) yönetimindeki 63 NR 262 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 13'üncü kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Necibe Tatar (46) ve Medine Tatar (9) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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