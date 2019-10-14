Otomobil devrildi: 3 yaralı
20 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:29 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Şirin Gevher'in kullandığı 46 AAU 036 plakalı otomobil, Kabaağaç köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Celil Doğan ve Murat Akpınar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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