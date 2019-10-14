Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil devrildi: 3 yaralı

Otomobil devrildi: 3 yaralı

20 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Şirin Gevher'in kullandığı 46 AAU 036 plakalı otomobil, Kabaağaç köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Celil Doğan ve Murat Akpınar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş, Ali Şirin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:29 Kaynak: AA
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