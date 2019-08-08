Otomobil devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:20 Kaynak: AA
'nın Ereğli
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Selahattin Arslan (32) idaresindeki 42 KS 1381 otomobil, Adana-Konya karayolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ile Miraç Öztalum (11) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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