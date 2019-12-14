Otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Otomobil devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Otomobil devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 68. Kilometresinde meydana geldi. Ahmet T. (23) idaresindeki 36 KC 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Berat Ç. (29), İkra P. (6), Songül T. (23), Nazlı Ş. (44), Havin G. (13) ve Belsim Nurgül Ç. (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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