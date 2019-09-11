Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı
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Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 8 aylık bebeği yaralandı.

Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 8 aylık bebeği yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dilek K.'nın kullandığı 31 KS 803 plakalı cip, İskenderun-Arsuz yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü Dilek K. ile cip içerisindeki 8 aylık bebeği Aren K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeği İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan 8 aylık bebek Aren K.'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Hatay, Arsuz, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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