Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 8 aylık bebeği yaralandı.

Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 8 aylık bebeği yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dilek K.'nın kullandığı 31 KS 803 plakalı cip, İskenderun-Arsuz yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü Dilek K. ile cip içerisindeki 8 aylık bebeği Aren K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeği İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan 8 aylık bebek Aren K.'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. - HATAY

Hatay, Arsuz, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]