Son dakika haberleri | OTOMOBİL DEVRİLDİ YUNUS EMRE VE BERKAY ÖLDÜ, 2 ARKADAŞLARI YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | OTOMOBİL DEVRİLDİ YUNUS EMRE VE BERKAY ÖLDÜ, 2 ARKADAŞLARI YARALI

17.10.2022 12:01

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, şarampole devrilen otomobildeki 4 arkadaştan sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ile Berkay Koçer (22) yaşamını yitirdi, Hüseyin Yıldız (25) ve Hacı Yıldız (21) ise ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, şarampole devrilen otomobildeki 4 arkadaştan sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ile Berkay Koçer (22) yaşamını yitirdi, Hüseyin Yıldız (25) ve Hacı Yıldız (21) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Araban ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Yıldırım yönetimindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, Yavuzeli ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Emre Yıldırım ile arkadaşı Berkay Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cenazeleri, adli tıp morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yunus Emre Yıldırım, Hüseyin Yıldız, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | OTOMOBİL DEVRİLDİ YUNUS EMRE VE BERKAY ÖLDÜ, 2 ARKADAŞLARI YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | OTOMOBİL DEVRİLDİ YUNUS EMRE VE BERKAY ÖLDÜ, 2 ARKADAŞLARI YARALI - Son Dakika
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