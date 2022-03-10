Otomobil, devrilen motosikletin sürücüsüne çarptı - Son Dakika

BALIKESİR'de devrilen motosikletin sürücüsü D.K. (33), arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü M.Ç. (26), ambulans gelene kadar D.K.'nin başından ayrılmadı.

Kaza dün akşam saatlerinde Bandırma ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. D.K., yönetimindeki 10 AB 101 plakalı motosiklet devrildi. Bu sırada arkadan gelen M.Ç. yönetimindeki 10 AFK 047 plakalı otomobil, yola düşen D.K.'ye çarptı. Kazada başında kask bulunan D.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.Ç., ambulans gelene kadar yerde baygın yatan D.K.'nin başından ayrılmadı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından D.K., ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan M.Ç., "Motosiklet önümde giderken birden kayarak devrildi. Fren yapmama rağmen, çarpmaktan kurtulamadım. Yavaş gitmeyip, ani fren yapmasaydım, daha fazla yaralanabilirdi. İyi ki başında kaskı vardı" dedi.