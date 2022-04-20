Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı

20.04.2022 13:15
Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'da TEM Otoyolu üzerindeki tesise giren otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'da TEM Otoyolu üzerindeki tesise giren otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erenler ilçesindeki TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Çağdaş Gürkan idaresindeki 34 NP 6663 plakalı otomobil, tesiste park halinde bulunan 06 BPT 568 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin kaputu ve tavanı yerinden çıkarken, sürücü Çağdaş Gürkan ile yanında bulunan Onur Höbek, yaralandı. Tesistekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı
Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı
Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı
Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı
YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'a çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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