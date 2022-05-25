OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

25.05.2022 10:59

BOLU'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gerede- Karabük yolunun Çayören köyü mevkisinde meydana geldi. Dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu yönetimindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dinlenme tesisinde park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı, TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine geldi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

ŞEHİT AİLESİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi ile yaralanan 1 kişinin şehit ailesi olduğu ortaya çıktı. Kaza geçiren ailenin 2016 yılında Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Azoğlu'nun yakınları olduğu belirlendi. Kazada, şehit Mustafa Azoğlu'nun annesi Şefika Azoğlu ve babaannesi Emine Azoğlu ile akrabaları Hasan Kısmet hayatını kaybederken, babası İbrahim Azoğlu ağır yaralandı. Baba Azoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor. Hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin incelemelerin ardından memleketleri olan Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın hızla ana yoldan dinlenme tesisine doğru giriş yaptığı ve park halindeki 2 TIR'a çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, DİNLENME TESİSİNDE TIR'LARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Otomobil, Gerede, Kaza, Bolu, Güncel, Son Dakika

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