Otomobil direğe çarpıp, ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak ters döndü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban Karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TU 9350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yarılılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ