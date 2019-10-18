Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Elazığ'da otomobilin direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
Elazığ'da otomobilin direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Güneyçayırı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 23 EN 208 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
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