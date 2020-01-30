Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut A. idaresindeki 05 FH 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu sürücü Mesut A. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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