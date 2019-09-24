Son Dakika Haberleri: Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
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Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza Özdilek köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Alanyurttan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa Y. yönetimindeki 16 Y 9076 plakalı otomobil, Köprülü kavşak katılım yoluna dönüş yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Hızlı olan otomobil yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Amina H. yaralandı. İki yaralı olay yerinden geçen özel bir araçla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ön tarafı hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
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