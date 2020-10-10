Otomobil direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu 49. kilometresi Karaağaç mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şahinoğlu (70) idaresindeki 14 GE 142 plakalı Renault marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Ahmet Şahinoğlu ile birlikte Asiye Şahinoğlu (73) ve Büşra Şahinoğlu (27) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN