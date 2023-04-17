Araç direğe çarptı! 16 yaşındaki 2 genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Araç direğe çarptı! 16 yaşındaki 2 genç kız yaşamını yitirdi

17.04.2023 14:52
Araç direğe çarptı! 16 yaşındaki 2 genç kız yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil direğe çarptı, 6 yaşındaki Şevval Ağdacı ile Meryem Yapıcı yaşamını yitirdi. Kazada direksiyon başında olan Ağdacı'nın ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Şevval Ağdacı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZLAR KURTARILAMADI

Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Yapıcı da müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. Ağdacı ve Yapıcı'nın cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Otomobil direğe çarptı: Şevval ve Meryem öldü
Otomobil direğe çarptı: Şevval ve Meryem öldü
Otomobil direğe çarptı: Şevval ve Meryem öldü
Kaynak: DHA
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