Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi - Son Dakika

Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi

6 saat önce

SAKARYA'da, Murat Şen'in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi, System.String[]

SAKARYA'da, Murat Şen'in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, Karasu ilçesi Küme Evleri mevkisinde saat  04.00 sıralarında meydana geldi. Murat Şen yönetimindeki 41 PV 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerini aradı. Ancak onları beklemeden araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Murat Şen, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri
21:36 Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:35 Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
21:28 Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]