Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı - Son Dakika

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, KGYS direğini yıkarak kavşağa çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Ekrem Yanak idaresindeki 02 HR 901 plakalı otomobil, Kahta ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu KGYS direğini yıkarak kavşağa çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ekrem Yanak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN