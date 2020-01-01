Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı - Son Dakika

Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, KGYS direğini yıkarak kavşağa çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, KGYS direğini yıkarak kavşağa çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ekrem Yanak idaresindeki 02 HR 901 plakalı otomobil, Kahta ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu KGYS direğini yıkarak kavşağa çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ekrem Yanak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobilde istenen ön talep ücreti 30 ila 40 bin TL arasında olacak
Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu

Son Dakika Haberleri
22:00 Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu - Son Dakika Haber
21:52 İngiltere: Tecavüz davası nedeniyle Güney Kıbrıs'ı boykot çağrısı - Son Dakika Haber
21:39 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
21:39 Iğdır Valiliğinden kadın cinayeti açıklaması - Son Dakika Haber
21:39 Menteşe'de üç araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika Haber
19:54 Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil direği yıkıp kavşağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]