Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı - Son Dakika

Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı

Denizli'de otomobil satmak isteyen vatandaşlar ile görüşen 2 şüpheli telefonda yaptığı pazarlıktan sonra aracı satın almaya gelerek, vatandaşların güvenini kazandılar ardından EFT yalanıyla otomobillerini aldılar.

Denizli'de otomobil satmak isteyen vatandaşlar ile görüşen 2 şüpheli telefonda yaptığı pazarlıktan sonra aracı satın almaya gelerek, vatandaşların güvenini kazandılar ardından EFT yalanıyla otomobillerini aldılar. Vatandaşların ihbarıyla 2 zanlı operasyon neticesinde tutuklandı.

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Denizli'de 'Araç Satışı Yöntemi ile Dolandırıcılık' olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 2 şüpheli fiziki takibe alındı. Farklı zamanlarda Denizli'de araç satmak isteyen vatandaşları cep telefonu ile arayarak otomobillerini alacaklarına dair pazarlık yapan 2 şüpheli araca bakma bahanesi ile buluştular. Bu esnada vatandaşların güvenini kazandıktan sonra 'kandırmak ve inandırmak' sureti ile satış işlemleri için mesai saatlerinin bitmesine yakın gidilen noterde internet bankacılığı üzerinden havale ve EFT şeklinde parayı gönderdiklerini belirttiler. Paranın yüksek miktarda olması nedeniyle EFT'nin gerçekleşmemiş olabileceğini ancak paranın hesaba gittiğini belirten şüpheliler araç satış işleminin ardından kayboldukları belirlendi.


Vatandaşların ihbarları dolandırıcıları yakalattı


Otomobillerini satan vatandaşların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edilmesiyle, düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak ceza evine sevk edildi. - DENİZLİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Otomobil, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı - Son Dakika
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