Otomobil dolmuşa çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil dolmuşa çarptı: 4 yaralı

Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi. İçerisinde bir kişinin bulunduğu otomobil, dört yolcusuyla seyir halinde ki dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen dolmuşta ki yolcuları ve sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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Olay, Tuzla, Mescit Mahallesi üzerinde bulunan Demokrasi Caddesinde meydana geldi. İçerisinde dört yolcusuyla seyir halinde olan 34 M 3756 plakalı İbrahim Halilolcay yönetimindeki dolmuşa, 35 AF 8791 plakalı Cemal Demirci yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu dolu minibüs yan yatıp sürüklenirken, otomobil refüje çıkarak hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza noktasına gelen Orhanlı itfaiye istasyonuna bağlı ekipler, dolmuş içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olurken yolcuları da tavan havalandırmasından çıkarttı. Olay yerinde ambulansta müdahalesi yapılan yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların olay yerinden götürülmesinin ardından dolmuş sürücüsünün arkadaşları yola savrulan parçaları topladı. İki aracın da çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

İtfaiye, Sabah, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil dolmuşa çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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