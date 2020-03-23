Otomobil domuz sürüsüne çarptı - Son Dakika

Otomobil domuz sürüsüne çarptı
6 saat önce
Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Daday'dan Kastamonu'ya seyir halinde olan Sami Oğuz yönetimindeki 37 AAE 994 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu karayolunda Mehran yolu üzerinde ormanlık alandan aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
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