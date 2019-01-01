Son Dakika Haberleri: Otomobil Domuza Çarptı

Otomobil Domuza Çarptı

53 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otomobil Domuza Çarptı, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçabük mevkiinde seyir halindeki otomobil bir anda karşısına çıkan domuza çarptı. Domuz telef olurken araçta bulunanlar kısa süreli şok yaşadı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa
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