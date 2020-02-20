Otomobil dönen tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil dönen tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil dönen tıra çarptı: 2 yaralı

7 saat önce

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü dönen tıra arkadan çarptı.

Otomobil dönen tıra çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa- Ankara yolunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü dönen tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa-Ankara karayolu Çitli kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Ö. (67) idaresindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Hikmet C. (49) idaresindeki 16 VU 922 dorse plakalı tır Çitli kavşağında dönerken, arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Cuma A. yaralandı. İki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar alan araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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